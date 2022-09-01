Sivas'ta iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

01.09.2022 14:01
Sivas'ta iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Sivas'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

H.K (31) idaresindeki 06 EY 7534 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Hanlı köyü yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki O.K. (30) G.K. (3) yaralandı.

Öte yandan F.B. (44) idaresindeki 46 KD 369 plakalı otomobil, Pınarbaşı- Şarkışla kara yolu Oluktaş köyü yakınlarında devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesin de tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

Kayseri, Hanlı, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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