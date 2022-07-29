Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

29.07.2022 10:06

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

E.A. (19) idaresindeki 06 ABH 853 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolu Gültepe Mahallesi Adliye Kavşağı'nda, S.S'nin (32) kullandığı 58 BR 363 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki B.S. (22), E.A. (18), K.Ş. (44), O.K. (68) ve A.K. (61), ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan A.K. (61), Sivas Numune Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Ankara, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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