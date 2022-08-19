Sivas'ta kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

19.08.2022 13:26
Sivas'ta kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

T.Ş. (48) yönetimindeki 06 COA 571 plakalı kamyon ile H.T. (52) idaresindeki 58 BZ 112 plakalı otomobil, Şeyh Şamil Mahallesi Sultan Şehir Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan B.T. (23) ve K.T. (21) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan B.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

H.T'nin cenazesi ise incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü T.Ş, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

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Kaynak: AA

Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sivas'ta kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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