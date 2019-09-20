Son Dakika Haberleri: Sivas'ta meyve yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
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Sivas'ta meyve yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Sivas'ta meyve yüklü kamyon devrildi: 1 yaralıSİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meyve yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta meyve yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meyve yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada kamyondaki meyveler yola saçıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Ankara karayolu Yıldızeli ilçesi Karayolları Bölge Parkı mevkisinde meydana geldi. R.K. idaresindeki 58 AD 773 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Devrilen kamyon ise vinç ile kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta meyve yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Yıldızeli, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:24 Kaynak: İHA
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