Sivas'ta mezarlar bayrama hazırlanıyor
1 saat önce
Sivas Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü, bahar yağmurları sonucunda aniden büyüyen otların temizlenmesi için çalışma başlattı.
Sivas Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:31 Kaynak: İHA
Mezarlık İşleri Müdürlüğü, bahar yağmurları sonucunda aniden büyüyen otların temizlenmesi için çalışma başlattı.
Baharın gelmesiyle birlikte aralıklarla yağan yağmurlar otların hızlı büyümesine yol açtı. Hızlı yükselen otların temizlenmesi için 30 kişilik ekip oluşturuldu. Bayram öncesi vatandaşların mezarlık ziyaretlerinde sıkıntı yaşamamaları için temizleme çalışmalarına başladı.
Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla ziyaretçi sayısı artan Yukarı Tekke ve Halfelik Mezarlık alanları otlardan temizlenirken Aydoğan
Mezarlığında ise çalışmalar devam ediyor. - SİVAS
İran sınırındaki çatışmada şehit sayısı 3'e yükseldi
İstanbul-Bursa- İzmir yolunda trafik durma noktasında
Liderlerin Ramazan Bayramı programları belli oldu
Aynı noktada 1 saat arayla 2 kaza! Vatandaşlar isyan etti