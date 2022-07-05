Sivas'ta mezarlıklar bayram ziyaretine hazırlanıyor

Sivas Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi şehir merkezindeki mezarlıklarda temizlik çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kabristanlarda düzenli olarak temizlik, bakım-onarım, çevre düzenlemesi ve fidan dikimi yapan Sivas Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesin mezarlıklarda kapsamlı çalışma yaptı.

Ekipler, mezarlıklarda ot temizliği, ağaç budama, yürüyüş yollarının onarımı ve bakım çalışmasını gerçekleştirdi.

Ayrıca Mezarlıklar Müdürlüğü, vatandaşların bayramda kabir ziyaretlerini rahat ve huzurlu gerçekleştirebilmesi için bazı önlemler aldı.