Sivas'ta midesinde uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Sivas'ta midesinde uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

07.06.2022 09:13
Sivas'ta midesinde uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 15'i midesinde olmak üzere 155 paket uyuşturucu maddeyle yakalanan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 15'i midesinde olmak üzere 155 paket uyuşturucu maddeyle yakalanan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Yıldızeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivas- Ankara kara yolunun Yıldızeli ilçesi girişinde yaptıkları yol kontrol uygulamasında İran plakalı otobüsü durdurdu.

Otobüste narkotik madde arama köpeği "Lasy"in de katılımıyla arama yapan ekipler, 15'i midesinde olmak üzere 155 paket esrar maddesi ve 6 uyuşturucu hap ile yakalanan İran uyruklu A.E'yi (34) gözaltına aldı.

Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sivas'ta midesinde uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı
Sivas'ta midesinde uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı
Sivas'ta midesinde uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

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İran'da 12 kişi uyuşturucu ve cinayet suçlarından idam edildi İran'da 12 kişi uyuşturucu ve cinayet suçlarından idam edildi Midesinden 15 paket uyuşturucu çıktı Midesinden 15 paket uyuşturucu çıktı
Kaynak: AA

Yıldızeli, Sivas, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta midesinde uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sivas'ta midesinde uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı - Son Dakika
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