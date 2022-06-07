Otobüste narkotik madde arama köpeği "Lasy"in de katılımıyla arama yapan ekipler, 15'i midesinde olmak üzere 155 paket esrar maddesi ve 6 uyuşturucu hap ile yakalanan İran uyruklu A.E'yi (34) gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Yıldızeli, Sivas, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta midesinde uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı - Son Dakika

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