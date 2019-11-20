Sivas'ta millet bahçesinin çevresine yeni yollar açılıyor

Sivas'ta, eski 4 Eylül Stadyumu'nun yerine yapılan Millet Bahçesi Projesi'nde sona yaklaşılırken, çevresine yeni yollar açılıyor.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, millet bahçesinin sol kısmını çevreleyen mevcut Necip Fazıl Kısakürek Caddesi, proje kapsamında genişletildi.

Asfaltı, kaldırımları ve aydınlatma unsurları yenilenen cadde, bölgedeki trafik akışını da rahatlattı.

Millet bahçesinin sağ cephesinde ise yeni bir yol güzergahı oluşturuluyor. Altuntabak Caddesi'ni tren garı önünden Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'na bağlayacak yeni yol için çalışmalar devam ediyor.

Yol açma işlemlerinin tamamlandığı bölgede kaldırım ve asfalt çalışmalarına yoğunlaşacak olan ekipler, millet bahçesi hizmete sunulmadan yolu trafiğe açmayı planlıyor.