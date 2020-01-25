Sivas'ta milletvekili ve gazeteciler, depreme canlı yayında yakalandı - Son Dakika

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Sivas'ta milletvekili ve gazeteciler, depreme canlı yayında yakalandı
6 saat önce
AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve gazeteciler, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme, kentte yayın yapan televizyonda canlı yayında yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:16 Kaynak: AA
AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve gazeteciler, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme, kentte yayın yapan televizyonda canlı yayında yakalandı.
Milletvekili Semiha Ekinci, gazeteciler Kemal Doğan, Ali İzgi ve Hakan Bakar, Sivas'ta yayın yapan Sivas Radyo Televizyonu'nda (SRT) canlı yayınlanan programa katıldı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki depremi yayın sırasında hisseden reji ekibi, milletvekili Ekinci ve gazeteciler kısa süreli panik yaşadı.
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