Sivas'ta milletvekili ve gazeteciler, depreme canlı yayında yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta milletvekili ve gazeteciler, depreme canlı yayında yakalandı - Son Dakika

Sivas'ta milletvekili ve gazeteciler, depreme canlı yayında yakalandı

6 saat önce

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve gazeteciler, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme, kentte yayın yapan televizyonda canlı yayında yakalandı.

Sivas'ta milletvekili ve gazeteciler, depreme canlı yayında yakalandı, System.String[]

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve gazeteciler, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme, kentte yayın yapan televizyonda canlı yayında yakalandı.

Milletvekili Semiha Ekinci, gazeteciler Kemal Doğan, Ali İzgi ve Hakan Bakar, Sivas'ta yayın yapan Sivas Radyo Televizyonu'nda (SRT) canlı yayınlanan programa katıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki depremi yayın sırasında hisseden reji ekibi, milletvekili Ekinci ve gazeteciler kısa süreli panik yaşadı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:16 Kaynak: AA
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