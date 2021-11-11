Sivas'ta "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Sivas'ın Zara, Şarkışla ve Ulaş ilçelerinde fidan dikildi.

Zara Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Karaibrahim Kültür ve Doğa Parkı ağaçlandırma sahasında fidan dikimi geçekleştirildi.

Kaymakam Meriç Dinçer, Belediye Başkan Vekili Salih Uludağ, kurum amirleri, güvenlik güçleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen programda çeşitli türde fidanlar dikilerek can suyu verildi.

Şarkışla

Şarkışla ilçesinde öğretmenlik mesleğine yeni başlayan 40 öğretmen ile 50 öğrenci, Muhsin Yazıcıoğlu'nun köyü Elmalı'da 2 bin 500 fidanı toprakla buluşturdu.

Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, yıl sonuna kadar ilçede 5 bin fidanın toprakla buluşacağını söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ise öğretmenlik mesleğinin henüz başında olan adeta mesleğin fidanları öğretmenlerin, öğrencileri ile diktikleri fidanlarla geleceğe nefes olacaklarını belirtti.

Aday öğretmenlerden Serdar Toy ve Şule Köroğlu da maarif ordusunun birer neferleri olarak böylesine anlamlı bir günde doğaya katkı sağladıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler.

Doğum gününde fidan dikme etkinliğine katılan 10 yaşındaki Mustafa Aydoğan ise çifte mutluluk yaşadığını söyledi.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Taş, ilçe protokolü ve Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri de katıldı.

Ulaş

Ulaş ilçesinde de 20 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam Alparslan Sözen, 7 bin fidanın ilçe merkezinde, 13 bin fidanın ise köylerde dikileceğini söyledi.

Etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür eden Sözen, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' sloganıyla ilçemizde kurum çalışanları, kolluk güçleri, öğrenciler ile birlikte çam fidanı dikmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir ülkenin en önemli yerüstü kaynaklarından olan ormanlar, doğal dengenin korunması ve yaşamın sürdürülmesinde hayati öneme sahiptir." dedi.