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Sivas'ta, 'Milli Mücadele'nin 100. Yılı Pul Sergisi' açıldı

3 saat önce

Sivas'ta, 'Milli Mücadele'nin 100. Yılı Pul Sergisi' açıldı Sivas Kongresinin 100. yılı dönümü etkinlikleri kapsamında Milli Mücadele'nin 100. Yılı Pul Sergisi Sivas'ta açıldı.

Sivas'ta, 'Milli Mücadele'nin 100. Yılı Pul Sergisi' açıldı

Sivas Kongresinin 100. yılı dönümü etkinlikleri kapsamında Milli Mücadele'nin 100. Yılı Pul Sergisi Sivas'ta açıldı.

SİVAS - Sivas Kongresinin 100. yılı dönümü etkinlikleri kapsamında Milli Mücadele'nin 100. Yılı Pul Sergisi Sivas'ta açıldı.

Kongre müzesinde açılışı düzenlenen Milli Mücadele'nin 100. Yılı isimli pul sergisinde, geçtiğimiz 100 yıl içerisinde kullanılmış nadide pullar sergilenecek. Sergi 3-9 Eylül tarihleri arasında açık kalacak.

Serginin açılışına Sivas Valisi Salih Ayhan, PTT Değerli Kağıtlar Daire Başkanı Mehmet Orhon, protokol üyeleri ve pul meraklısı vatandaşlar katıldı.

Sergi açılışında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, " Çok anlamlı bir hizmete imza atıldı. Tüm kurumlarımızın 100. yıl da ne yapabileceklerine dair bir çalışma yapıldı. Sizinde görev alanınıza giren bu husustu zamanda güzel bir yolculuk yapacağız. Geçmişten bu güne PTT'nin neler yaptığını hatta PTT'nin Kurtuluş Savaşında önemli bir rolü ve misyonu vardı. Bir odamızda da ona yönelik bir köşemiz var. Heyecanımıza ortak olduğunuz için teşekkür ediyorum. " dedi.

Konuşmaların ardından Sivas Valisi Salih Ayhan'a ismine özel bastırılan posta pulu hediye edildi. Kurdele kesiminin gerçekleştirilmesi ile serginin açılışı yapıldı.

Salih Ayhan, Sivas, PTT, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:45 Kaynak: İHA
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