Son Dakika Haberleri: Sivas'ta minibüs devrildi: 10 yaralı
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Sivas'ta minibüs devrildi: 10 yaralı

3 saat önce

Sivas'ın Kangal ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Sivas'ta minibüs devrildi: 10 yaralı, System.String[]
Sivas'ın Kangal ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halil Benile (23) yönetimindeki 27 GE 467 plakalı minibüs, Sivas- Malatya kara yolunun Kangal ilçesi Alacahan köyü Abdalboğan mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile minibüste bulunan 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:29 Kaynak: AA
Malatya, Kangal, Sivas, Güncel
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