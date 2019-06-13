Sivas'ta minibüs devrildi: 10 yaralı
3 saat önce
Sivas'ın Kangal ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:29 Kaynak: AA
'ın Kangal
ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halil Benile (23) yönetimindeki 27 GE 467 plakalı minibüs, Sivas- Malatya
kara yolunun Kangal ilçesi Alacahan
köyü Abdalboğan mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile minibüste bulunan 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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