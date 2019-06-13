Son Dakika Haberleri: Sivas'ta minibüs devrildi: 10 yaralı
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Sivas'ta minibüs devrildi: 10 yaralı

3 saat önce

SİVAS'ın Kangal ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.

Sivas'ta minibüs devrildi: 10 yaralı, System.String[]
SİVAS'ın Kangal ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.
Kaza saat 17.00 sıralarında Sivas- Malatya karayolu üzerinde, Kangal ilçesine bağlı  Alacahan köyü Abdalboğan mevkisinde meydana geldi. Halil Benile (23) yönetimindeki 27 GE 467 plakalı minibüs yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Benile ile minibüste bulunan G.B.(25), S.K. (25), R.B. (21), A.B (8), E.B. (3), R.K.(2), S.K.(2), Y.B.(1) ve H.B.(6) yaralandı. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


- Sivas
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:49 Kaynak: DHA
Kangal, Sivas, Güncel
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