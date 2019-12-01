Son Dakika Haberleri: Sivas'ta minibüs devrildi
Son Dakika Güncel Sivas'ta minibüs devrildi - Son Dakika

Sivas'ta minibüs devrildi

6 saat önce

Sivas'ta kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs devrildi.

Sivas'ta minibüs devrildi, System.String[]

Sivas'ta kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs devrildi. Kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.00 sıralarında Sivas- Malatya karayolu Yağdonduran geçidi mevkiinde meydana geldi. 44 LN 732 plakalı minibüs kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen minibüste bulunan yolcular ve sürücü yaralanmadı. Minibüs, olay yerine gelen çekici ile devrildiği yerden kaldırıldı. Sivas-Malatya karayolunda zaman zaman kar yağışı etkisini sürdürüyor.

(Harun Üngör/İHA)

Malatya, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beton mikserinin altında kalan Birgül öldü: Annesi giymediği kıyafetleri üzerine serdi
Hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla kurtuldular Zonguldak'ta trafik kazası: Evli çift hayatını kaybetti Sivas-Erzincan karayolunda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 05:27:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta minibüs devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]