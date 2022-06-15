Sivas'ta minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

15.06.2022 21:14
Sivas'ta minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Sivas'ta minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

A.A. (26) yönetimindeki 58 ADL 376 plakalı hafif ticari araç ile Y.K. (50) idaresindeki 58 FP 800 plakalı minibüs Karşıyaka Mahallesi Celal Kayacan Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan A.R.A. (6), Y.A. (10), M.D. (55) ve Z.D. (23) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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İki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı İki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Kaynak: AA

Karşıyaka, Tragger, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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