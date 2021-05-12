Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
V.B (29) yönetimindeki 58 TF 351 plakalı minibüs, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Köprülü Kavşağı'nda freninin tutmaması sonucu istinat duvarına çarparak durdu.
Sürücünün yara almadığı kazada, araçta bulunan B.K. (53), A.A. (24), M.A. (57) ve H.T. (36) yaralandı.
Koyulhisar Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.A. ve H.T. yapılan ilk müdahalenin ardından Suşehri Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta minibüs istinat duvarına çarptı: 4 yaralı - Son Dakika