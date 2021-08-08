Sivas'ta minibüs istinat duvarına çarptı: 7 yaralı - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Muhammet Ünal yönetimindeki 33 HL 229 plakalı minibüs, D-100 kara yolu Kesikkaş köyü yol ayrımı yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Sürücü ile Betül Ünal (23), Huzeyfe Ünal (2), Ömer Faruk Kasap (17), Beyza Kasap (38), Muhammet Fatih Kasap (12) ve Ahmet Hakan Kasap (10) yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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