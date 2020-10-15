Minibüsle tır çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Minibüsle tır çarpıştı: 5 yaralı

Sivas'ta minibüsle, tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsünün hurdaya dönen araçta cep telefonunu arayıp bulmasıysa dikkat çekti.

SİVAS - Sivas'ta minibüsle, tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsünün hurdaya dönen araçta cep telefonunu arayıp bulmasıysa dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Kayseri karayolu Demir Çelik kavşağında meydana geldi. İran uyruklu M.K. idaresindeki yabancı plakalı tırla, M.B. idaresindeki 61 AAY 242 plakalı Fiat marka minibüsle kavşakta çarpıştı. Kazada araçların sürücüleri ve minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Minibüs şoförünün hurdaya dönen araçta cep telefonunu arayarak bulmasıysa dikkat çekti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.