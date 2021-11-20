Minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Sivas'ın Divriği ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sultan Mehmet Çiçek ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu'nun da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

A.A. (37) yönetimindeki 58 NE 777 plakalı minibüs, Divriği- Kangal kara yolu Höbek köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan İstanbul'un Sultangazi ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sultan Mehmet Çiçek (42), AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu (45), Özel Kalem Müdürü Furkan Gökay Arslan (23) ve Sivas Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli Recep Melih Akbulut (37) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, kazaya karışan aracın Divriği ilçesine giden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un konvoyunda bulunduğu öğrenildi.