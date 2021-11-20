Üye Girişi
Minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

20.11.2021 18:14

Sivas'ın Divriği ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sultan Mehmet Çiçek ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu'nun da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sultan Mehmet Çiçek ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu'nun da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

A.A. (37) yönetimindeki 58 NE 777 plakalı minibüs, Divriği- Kangal kara yolu Höbek köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan İstanbul'un Sultangazi ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sultan Mehmet Çiçek (42), AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu (45), Özel Kalem Müdürü Furkan Gökay Arslan (23) ve Sivas Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli Recep Melih Akbulut (37) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, kazaya karışan aracın Divriği ilçesine giden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un konvoyunda bulunduğu öğrenildi.

Minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Sultangazi, Hisarcık, Divriği, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Katil sorguda her şeyi anlattı: Öldürmeyi planlamıştım 18:40 Katil sorguda her şeyi anlattı: Öldürmeyi planlamıştım Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek için hükümete 6 maddelik öneri 17:31 Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek için hükümete 6 maddelik öneri Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? 15:32 Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?
İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi 14:46 İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! 14:10 Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Bahar Candan karakolluk oldu 13:22 Bahar Candan karakolluk oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti 11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı 11:00 Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı

Son Dakika Haberleri
18:34 Araçlarından inip para topladılar
18:21 İyi haber: İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti
18:19 "Dayı: Bir Adamın hikayesi" filmi bir kabadayının yaşam öyküsünü anlatıyor
18:09 Sergen Yalçın tüm silahlarını sahaya sürdü! Alanyaspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
18:09 Emre Belözoğlu'nun başarısı: Başakşehir, Sivasspor'u da yenerek Süper Lig devlerinin önüne geçti
18:08 Eskişehir'de SMA hastası bebeğin annesi canına kıydı
18:06 İtfaiye erinin başına gelmedik kalmadı: Kediyi kurtarmak isterken kendisi düştü
17:58 Kılıçdaroğlu'nun zam yapmayın dediği gürünler: Un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay 1 çeşit sebze
17:56 Yargı'nın kıskanç savcısı Pars, uyuşturucu müptelası mı?
17:50 Ebrar Karakurt'un kız arkadaşı İmge'den ekonomik kriz isyanı: İliklerime kadar hissediyorum
Emekliler isyanda: Battaniyelere sarılarak oturacağız Emekliler isyanda: Battaniyelere sarılarak oturacağız         
18:48
Araçlarından inip para topladılar Araçlarından inip para topladılar         
18:34
Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!         
16:16
Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi         
14:52
Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım         
14:12
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak         
13:32
Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi         
11:21
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı         
20:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 18:52:26. #1.13#
SON DAKİKA: Minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement