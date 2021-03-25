Sivas'ta minik öğrenciden "salgınla mücadelenin kahramanları" sağlıkçıları duygulandıran mektup - Son Dakika

Sivas'ta bir ilkokul öğrencisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına hitaben mektup yazdı.

Numune Hastanesinin sosyal medya hesabından paylaşılan mektubun, okuyan sağlık çalışanlarını duygulandırdığı vurgulandı.

Öğrencinin ismine yer vermediği mektubuna, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başladı.

Koronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanlarının fedakarlığına dikkati çeken öğrenci, mektubunda şunları kaydetti:

"İnsanları etkisi altına alan bu salgın hastalık döneminde, biz evlerimizde rahat rahat uyurken, sizler gece-gündüz demeden ailelerinizden, çocuklarınızdan, sevdiklerinizden uzakta bizlerin sağlığı için canla başla çalıştınız ve hala çalışmaya devam ediyorsunuz. Sizin hakkınızı ne yapsak ödeyemeyiz, bunu biliyorum. Ama işinizi kolaylaştırabiliriz. Bunun için ben Kovid-19 salgınında sorumluluklarımı biliyorum ve üzerime düşeni yapıyorum. Ellerimi sık sık sabunla yıkıyorum, maskemi takıyorum ve sosyal mesafemi koruyorum. Ne kendim ne de başkalarının hastalanmasına risk oluşturmuyorum. Böylece hasta sayısının artmasına engel oluyor ve daha az yorulun istiyorum. Hepinizi çok seviyorum, dualarım kalbim ve tüm güzel dileklerim sizinle. Sağlığımız size, sizin varlığınız bizlere emanet. Hoşçakalın."