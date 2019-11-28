Son Dakika Haberleri: Sivas'ta minik öğrenciler ihtiyaç sahibi çocuklar için oyuncak topladı
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Sivas'ta minik öğrenciler ihtiyaç sahibi çocuklar için oyuncak topladı

6 saat önce

Sivas'ta bir anaokulunun öğrencileri, ihtiyaç sahibi çocuklar için oyuncak kampanyası düzenledi.

Sivas'ta minik öğrenciler ihtiyaç sahibi çocuklar için oyuncak topladı, System.String[]

Sivas'ta bir anaokulunun öğrencileri, ihtiyaç sahibi çocuklar için oyuncak kampanyası düzenledi.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, Hayat Ağacı Derneğinden yardım alan ailelerin çocukları için oyuncak topladı.

Minik öğrenciler, okul idarecisi, öğretmen ve velilerin desteğiyle topladıkları oyuncak, yeni kıyafet ve kitapları derneğe teslim etti.

Öğretmenleri ile Hayat Ağacı Derneğini ziyaret eden minik öğrencilere, dernek ve gıda bankasının çalışma yapısı hakkında bilgi verildi.

Öğrenciler, hediye paketleri ile getirdikleri oyuncakları gıda bankası oyuncak reyonuna bıraktı.

Zübeyde Hanım Anaokulu, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:50 Kaynak: AA
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