Sivas'ta mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Sivas'ta mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

20.08.2022 12:08
Sivas'ta mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

SİVAS'ta mobilya fabrikası imalathanesinde çıkan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla, yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

SİVAS'ta mobilya fabrikası imalathanesinde çıkan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla, yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya üretimi yapan fabrikanın imalathane bölümünde, saat 10.00 sıralarında, yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Sivas Belediyesi itfaiyesi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. İmalathane bölümünde, mobilya üretiminde kullanılan malzemelerin çoğunun zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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