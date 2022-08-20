Sivas'ta mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Sivas'ta mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

20.08.2022 11:09
Sivas'ta mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Sivas'ta mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sivas'ta mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

OSB'de faaliyet gösteren mobilya fabrikasının imalathane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, imalathanenin çatısı ile içerideki malzemelerin önemli kısmı yandı.

Bazı işçilerin soğutma çalışmalarında itfaiye ekiplerine yardımcı olduğu görüldü.

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Mobilya fabrikasında çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi Mobilya fabrikasında çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi
Kaynak: AA

İtfaiye, Sivas, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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