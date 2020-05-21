Sivas'ta mor patates ekimi yapıldı

SİVAS'ta, son yıllarda yaygınlaştırılmaya çalışılan 'mor patates' türünün ekimi yapıldı.

Karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı olan mor patatesin, hücreleri koruyan ve vücudu iyileştirmede yardımcı olan antosiyaninler sayesinde kanser hücrelerinin çoğalmasını azaltmada ve daha birçok rahatsızlığın giderilmesinde aktif rol oynadığı bilinen mor patatesin ekimi Sivas'ta yapıldı. Patates ekimine Sivas Valisi Salih Ayhan, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Hafik Kaymakamı Hacı Kerim Meral, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ile çiftçiler katıldı. Çiftçilerle sohbet eden Vali Ayhan, hayırlı bol kazançlar diledi. Burada açıklamalarda da bulunan Vali Ayhan, çiftçiyi bilgiyle, toprağı da suyla buluşturulduğunda ortaya birçok güzelliğin çıktığını söyledi. Çiftçilerin katma değeri yüksek ürünler üretmeye başladığının altını çizen Vali Ayhan, "Bu patatesin de ülke gündeminde olması hem protein bakımından olsun, insan sağlığına faydaları açısından olsun önem arz edeceğini ve daha fazla gündemde olacağına inanıyorum. Bunun da Sivas topraklarında Hafik bölgesinde üretilecek olması bizi ayrıca mutlu edecektir. Ben müteşebbisi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum, helalinden bol kazançlar diliyorum. Sivas'ın dağının, taşının, toprağının insanlığa hizmet edeceğini ve bütün topraklarda ekim olacağına inanıyorum. Korona virüsle mücadelede de üretimin yapıldığı, tarımsal zirai faaliyetlerin daha da artarak devam ettiğini gösteriyoruz" dedi.