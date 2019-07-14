Sivas'ta motosiklet devrildi: 1 ölü
13 saat önce
Sivas'ın Gürün ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:30 Kaynak: AA
'ın Gürün
ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sedat Kürek (46) yönetimindeki 55 APY 80 plakalı motosiklet, Gürün-Sivas kara yolunun Konakpınar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada ağır yaralanan Kürek, hastaneye götürülürken ambulansta yaşamını yitirdi.
İstiklal Caddesinin ismi "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştiriliyor Bomba süsü verilmiş paket polisi alarma geçirdi 2030'dan geldiğini söyleyen Noah'ın gerçek kimliği ortaya çıktı Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları