Son Dakika Haberleri: Sivas'ta motosiklet devrildi: 1 ölü
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Sivas'ta motosiklet devrildi: 1 ölü

13 saat önce

Sivas'ın Gürün ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sivas'ta motosiklet devrildi: 1 ölü, System.String[]
Sivas'ın Gürün ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sedat Kürek (46) yönetimindeki 55 APY 80 plakalı motosiklet, Gürün-Sivas kara yolunun Konakpınar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada ağır yaralanan Kürek, hastaneye götürülürken ambulansta yaşamını yitirdi.
Gürün, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:30 Kaynak: AA
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