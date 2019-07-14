Sivas'ta motosiklet kazası: 1 ölü
14 saat önce
Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:09 Kaynak: İHA
'ın Gürün
ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Sivas - Malatya
karayolu, Gürün ilçesi Konakpınar mevkisinde meydana geldi. Samsun
'dan yola çıkıp motosikletleri ile Malatya istikametine giden üç arkadaştan, esnaf olduğu öğrenilen Sedat Kürek, kullandığı 58 APY 80 plakalı motosikletinin hakimiyeti kaybederek şarampole uçtu. Kalbi duran Kürek, Gürün Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Burada kalbi yeniden çalıştırılarak Sivas'a sevk edilirken yeniden kalbi durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SİVAS
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