Sivas'ta motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı - Son Dakika

Sivas'ta motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, tedavi altına alındı.
R.P. (26) yönetimindeki 58 AAG 172 plakalı motosiklet, Örtülüpınar Mahallesi İnönü Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan D.T'ye (35) çarptı.
Motosikletin altında bir süre sürüklenen kadın ağır yaralandı.
Ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan D.T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü R.P. de hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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