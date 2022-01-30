Üye Girişi
Sivas'ta muhabbet kuşu "Japon" söylediği mehter marşları ile görenleri şaşkına çeviriyor - Son Dakika

Sivas'ta muhabbet kuşu "Japon" söylediği mehter marşları ile görenleri şaşkına çeviriyor

30.01.2022 11:36

Sivas'ta muhabbet kuşu "Japon" söylediği mehter marşları ile görenleri şaşkına çeviriyor Sivas'ta Japon isimli muhabbet kuşu, söylediği mehter marşları ile görenleri şaşkına çeviriyor.

Sivas'ta muhabbet kuşu "Japon" söylediği mehter marşları ile görenleri şaşkına çeviriyor

SİVAS - Sivas'ta Japon isimli muhabbet kuşu, söylediği mehter marşları ile görenleri şaşkına çeviriyor.

Sivas'ta yaşayan Ömer Bayrak'a ait Tepeli cinsi Japon isimli muhabbet kuşu zengin kelime hazinesi ve kurduğu uzun cümleler ile dikkat çekmeye devam ediyor. Japon benzerlerinden farklı olarak kısa sürede yaklaşık 100 kelime ezberlemeyi başardı. Onu benzer türlerinden ayıran en büyük özelliği ise kelimeleri bir araya getirip uzun cümleler kurabilmesi. Daha önce kuşa birçok slogan ve söz ezberleten Bayrak, şimdide ona mehter marşını ezberletti. Bayrak, Japon'u satın almak için yurt içinden ve yurt dışından gelen tüm teklifleri geri çeviriyor. Evladı gibi sevdiği kuşu satmayı düşünmediğini belirtti.

"İnsan evladını satabilir mi?"

Bayrak, evladı gibi gördüğü kuşunu hiçbir bedele satmayacağını belirterek, "Biz ilk başladığımız zaman kısa kelimelerle; annecik, babacıkla başladık. Daha sonra uzun cümlelere uğraştık. Sivasspor sloganları ve Sivas türküleri söylettik. Daha sonra bir daha düşündüm ne yapabilirim diye ve mehter marşını öğrettim. İlgiler ve paylaşımlar çok güzel, beni çok memnun ediyor. Misafir geldiğinde kuş konuşmaya başlıyor, onlarda şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Şimdiye kadar uzun cümleler kurduğumuz zaman 1.5 ay sonra unutuyor. Nereden baksan 100 kelime biliyor. 2 senedir bu kuş bende. Sinop, Kırıkkale, Sivas, Libya, Fransa'dan teklifler geldi. Ne kadar verirlerse versinler insan evladını satar mı? Ben bununla huzur buluyorum, zevk alıyorum. Hele bir de konuştuğu zaman, başarılı olduğumuz zaman daha fazla haz alıyorum" dedi.

Sivas'ta muhabbet kuşu Japon söylediği mehter marşları ile görenleri şaşkına çeviriyor
Sivas'ta muhabbet kuşu Japon söylediği mehter marşları ile görenleri şaşkına çeviriyor
Sivas'ta muhabbet kuşu Japon söylediği mehter marşları ile görenleri şaşkına çeviriyor

YORUMLAR
500

Ömer Bayrak, Japon, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta muhabbet kuşu 'Japon' söylediği mehter marşları ile görenleri şaşkına çeviriyor - Son Dakika


Galatasaray, kaleci Inaki Pena için ne kadar ödeme yapacak? İşte detaylar Galatasaray, kaleci Inaki Pena için ne kadar ödeme yapacak? İşte detaylar         
11:39
Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme         
11:02
Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz         
08:35
Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde         
19:18
Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor         
17:12
Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir         
16:47
Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti         
13:28
Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi! Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!         
13:07
Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi         
10:07
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek         
08:02
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01

Son Dakika Haberleri
11:24 Meteoroloji uyardı! Çığ tehlikesi bulunan 4 ili tek tek sıraladılar
11:21 Alacak verecek meselesi cinayetinde yeni görüntüler! Yaşlı adam yerde sürünerek son nefesini verdi
11:11 Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası yeni paylaşım: Kocamın duasını yaptık
11:10 WhatsApp grubuna mesaj attı, tazminat alamayacağına karar verildi
11:02 Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme
11:01 Başakşehir'e bomba transfer! Premier Lig'den usta kanat geliyor
10:37 Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama
10:22 Gonca Vuslateri, Serdar Ortaç'ın "Kürtaj oldular" sözlerine sert çıktı: Bu nasıl leşlik
10:18 Kas hastası eşi için gelen yorumlara isyan etti: Cinsel hayatımız çok iyi, bizi rahat bırakın
09:55 Buzlanma nedeniyle İstanbul'da polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 2'si ağır 10 yaralı var
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 11:45:24. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta muhabbet kuşu "Japon" söylediği mehter marşları ile görenleri şaşkına çeviriyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement