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Sivas'ta muharip uçak F-16'nın geçiş provası ilgiyle izlendi - Son Dakika

Sivas'ta muharip uçak F-16'nın geçiş provası ilgiyle izlendi

19.08.2021 12:34
Sivas'ta muharip uçak F-16'nın geçiş provası ilgiyle izlendi, System.String[]

Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kent semalarında uçuş yapacak muharip uçak F-16'nın provası vatandaşlardan ilgi gördü.

Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kent semalarında uçuş yapacak muharip uçak F-16'nın provası vatandaşlardan ilgi gördü.

Sivas'ta 4 Eylül'de düzenlenecek etkinlikler için prova yapan muharip uçak F-16'nın geçişini izlemek isteyenler, Kent Meydanı, Millet Bahçesi ve Osman Seçilmiş Parkı çevresinde bir araya geldi.

Uçağın geçişini beğeniyle izleyen vatandaşlardan bazıları, cep telefonu kameralarıyla da kaydetti.

Muharip uçak F-16'nın provası yaklaşık yarım saat sürdü.

Sivas Kongresi, Eylül, Sivas, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta muharip uçak F-16'nın geçiş provası ilgiyle izlendi - Son Dakika


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