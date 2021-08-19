Sivas'ta muharip uçak F-16'nın geçiş provası ilgiyle izlendi - Son Dakika

Sivas'ta 4 Eylül 'de düzenlenecek etkinlikler için prova yapan muharip uçak F-16'nın geçişini izlemek isteyenler, Kent Meydanı, Millet Bahçesi ve Osman Seçilmiş Parkı çevresinde bir araya geldi.

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