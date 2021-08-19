Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kent semalarında uçuş yapacak muharip uçak F-16'nın provası vatandaşlardan ilgi gördü.
Sivas'ta 4 Eylül'de düzenlenecek etkinlikler için prova yapan muharip uçak F-16'nın geçişini izlemek isteyenler, Kent Meydanı, Millet Bahçesi ve Osman Seçilmiş Parkı çevresinde bir araya geldi.
Uçağın geçişini beğeniyle izleyen vatandaşlardan bazıları, cep telefonu kameralarıyla da kaydetti.
Muharip uçak F-16'nın provası yaklaşık yarım saat sürdü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta muharip uçak F-16'nın geçiş provası ilgiyle izlendi - Son Dakika