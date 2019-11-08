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Sivas'ta muhasebecilere eğitim semineri verildi

7 saat önce

Sivas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Eğitim Komitesince muhasebecilere eğitim semineri verildi.

Sivas'ta muhasebecilere eğitim semineri verildi, System.String[]

Sivas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Eğitim Komitesince muhasebecilere eğitim semineri verildi.

Oda binasında düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği (TÜRMOB) eğitmeni mali müşavir Nusret Kurdoğlu, tek düzen muhasebe, dönem sonu işlemleri ve mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi verdi.

Kurdoğlu, KDV, gelir ve kurumlar vergisi kanunlarında bazı yenilikler, kurumlarda nakit sermaye arttırımında vergi indirimi konularını da anlattı.

Daha sonra katılımcılardan gelen sorular cevaplandırıldı.

Seminer sonrası Sivas SMMMO Başkanı Özcan Binay, Kurdoğlu'na teşekkür plaketi verdi.

Nusret Gökçe, Türkiye, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:34 Kaynak: AA
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