Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu anısına yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu anısına yürüyüş düzenlendi

26.03.2022 18:37
Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu anısına yürüyüş düzenlendi

Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi anısına Sivas'ta yürüyüş yapıldı.

Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi anısına Sivas'ta yürüyüş yapıldı.

Ellerinde Türk bayrakları ve çeşitli pankartlarla Atatürk Caddesi Alperen Ocakları önünde toplanan çok sayıda kişi, sloganlar atarak İstasyon Caddesi'nden Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü.

Alperen Ocakları Sivas İl Başkanı Cengiz Eken, burada yaptığı konuşmada, "Muhsin Yazıcıoğlu Başkanımızın ölüm yıl dönümünde Ankara'da çeşitli anma programlarına katıldık. Burada Muhsin Başkanımızın adına bir yürüyüş yaptık. Güzel, etkili bir yürüyüş oldu. İnşallah yetkililer bizim mesajımızı, hassasiyetimizi anlar." dedi.

Yürüyüşe Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, İl Başkanı Ahmet Polat, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu anısına yürüyüş düzenlendi
Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu anısına yürüyüş düzenlendi
Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu anısına yürüyüş düzenlendi
Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu anısına yürüyüş düzenlendi

YORUMLAR
500
Muhsin Yazıcıoğlu Yalova'da dualarla anıldı Muhsin Yazıcıoğlu Yalova'da dualarla anıldı Muhsin Yazıcıoğlu Keş Dağı'nda anıldı Muhsin Yazıcıoğlu Keş Dağı'nda anıldı

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Kahramanmaraş, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu anısına yürüyüş düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
19:11 Ukrayna'nın Lviv kentinde peş peşe patlama sesleri yükseldi! 5 kişi yaralandı
18:53 Seyir halindeki aracın üzerine düşen kaya parçası 4 kişiyi hayattan kopardı
18:24 Burak Yılmaz penaltıyı neden kaçırdı? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı
18:09 Hamilelik videolarından kazandığı para dudak uçuklattı! Gelen eleştirilere bakın nasıl yanıt verdi
17:48 ÇBK Mersin tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı! Takım koçunun gözyaşları sosyal medyada gündem oldu
17:21 Mahalle sakinleri her yerde otomobillerini çizen kişiyi arıyordu! Gerçek güvenlik kamerası görüntüleriyle anlaşıldı
17:17 Anneye tepki yağıyor! 7 yaşındaki oğlunun harçlığından fatura parası kesti
17:03 Önder Karaveli'nin Beşiktaş idmanındaki görüntüsü dikkat çekti! Tel örgülerin arkasından böyle izledi
16:59 İstanbul Boğazı'ndaki mayın alarmı sonrası Karadeniz'de balık avlamak yasaklandı
16:26 Galatasaray, borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğunu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 19:19:49. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu anısına yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement