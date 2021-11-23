Sivas'ta muhtarın düşürdüğü tabancayı yoldan geçen sürücü buldu - Son Dakika

Sivas'ta muhtarın düşürdüğü tabancayı yoldan geçen sürücü buldu

Sivas'ta köy muhtarının düşürdüğü tabanca, yoldan geçen bir sürücü tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Sivas'ta köy muhtarının düşürdüğü tabanca, yoldan geçen bir sürücü tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Nuri Demirağ Havalimanı yolu Özel Harekat Şube Müdürlüğü yakınlarında yolda tabanca gören Enver Türkoğlu, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin, tabancanın sahibini bulmak için çalışma başlattığı esnada olay yerine gelen merkeze bağlı Yazıbaşı köyü muhtarı Yüksel Erdoğan (48), silahın kendisine ait olduğunu söyledi. Polis, tutanak karşılığında tabancayı Erdoğan'a teslim etti. Erdoğan, gazetecilere, aracıyla köye giderken uykusunun gelmesi nedeniyle bölgede durarak aracı kullanmasını için oğluna verdiği esnada belindeki silahını düşürdüğünü söyledi. Erdoğan, tabancasını bularak polise haber veren Türkoğlu'na teşekkür etti.

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