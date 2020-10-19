Sivas'ta Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Sivas'ta Muhtarlar Günü kutlandı

19.10.2020 13:33
Sivas'ta Muhtarlar Günü kutlandı, System.String[]

Sivas'ın Zara ve Şarkışla ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Sivas'ın Zara ve Şarkışla ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Zara Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Zeki Şimşek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından muhtarlardan oluşan heyet, Zara Kaymakamı Mehmet Sayın'ı ve Belediye Başkanı Fatih Çelik'i makamında ziyaret etti.

Kaymakam Sayın tarafından dernek başkanı Zeki Şimşek'e teşekkür belgesi takdim edildi.

Şimşek, Muhtarlar Günü'nü her yıl coşkuyla kutladıklarını ancak bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sade bir tören gerçekleştirdiklerini söyledi.

En kıdemli, en genç, kadın, mahalle ve köy muhtarlarından birer temsilcinin katıldığı heyetle programları tamamladıklarını belirten Şimşek, "2015 yılından bugüne kutlamakta olduğumuz gün, muhtarlarımıza verilen değeri ortaya koymaktadır. Ayrıca yaşamakta olduğumuz süreç de muhtarlarımızın hafife alınamayacak kadar mühim bir görevi ifa etmeye çalıştıklarını da herkes görmektedir." dedi.

Şarkışla

Şarkışla Muhtarlar Derneği Başkanı Doğan Gültekin, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki programın ardından Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem'i ziyaret eden muhtarlar bir süre sohbet etti.

Kaymakam Mehmet Erdem, muhtarların vatandaşlar ile kurumlar arasında köprü olduğunu söyleyerek, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından hazırlanan teşekkür belgelerini verdi.

Erdem, muhtarlara göstermiş oldukları gayret ve hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Ulaş

Ulaş Muhtarlar Derneği Başkanı Vahap Seyhan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, muhtarların gününü kutlayan Seyhan, "Muhtarlar Günü, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın göstermiş olduğu teveccühle devletle millet arasında bütünleşmenin tescillendiği bir demokrasi bayramı olan önemli bir gündür." ifadelerini kullandı.

Muhtarların mahalle sakinleri ve köyde yaşayan vatandaşların devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynadığını vurgulayan Seyhan, şunları kaydetti:

"Muhtarların görevlerini hakkıyla yerine getirebilmesi ve vatandaşların sorunlarını en kısa sürede çözüme kavuşturabilmesi adına son yıllarda yapılan çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İlçe ve köylerde el birliğiyle, güç birliğiyle hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu günü bizlere Muhtarlar Günü olarak hediye eden başta Cumhurbaşkanımıza ve Gazi Meclisimize teşekkürlerimi sunuyor, tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor ve meslektaşlarıma çalışmalarında başarılar diliyorum."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika


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