Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Sivas'ta Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

36 dakika önce

Sivas'ta şubat ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Sivas'ta Muhtarlar Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Sivas'ta şubat ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünce Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, önceden alınan talepler değerlendirildi, seçim güvenliği ve alınacak tedbirler görüşüldü.

İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen sunumda, seçim güvenliği ve tedbirler anlatıldı.

Vali Salih Ayhan, burada yaptığı konuşmada, seçimin sükunet geçmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

Muhtarların köylerine sahip çıkmasını isteyen Ayhan, "Seçim öncesi bölgenizde asla bir vukuat, köyünüze kara bir leke gelmesin. Allah muhafaza bir elektriklenme, bir kontrolsüzlük, bir duygu patlaması telafisi güç ve imkansız bir durum oluşturabilir. Seçimi çok güzel ve huzur içinde hiçbir olay olmadan atlatalım." ifadesini kullandı.

Ayhan, her ay düzenli toplantı yapılacağını, işlerin istişare ile çözüleceğini de vurguladı.

Toplantıya, il protokolü ile merkez mahalle ve köy muhtarları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:13 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocukları İçin Yaptığı Oyuncaklar Beğenilince Üretime Geçti, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor Son Dakika! Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız

Bakan Pakdemirli: Mart Ayında Ödemelere Devam Edeceğiz Bakan Soylu: Türkiye'de 3 Milyon 644 Bin Suriyeli Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 15:49:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Muhtarlar Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]