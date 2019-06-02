Son Dakika Haberleri: Sivas'ta muhtarlık seçimleri
Son Dakika Güncel Haber

Sivas'ta muhtarlık seçimleri

43 dakika önce

Sivas'ta 31 Mart'ta iptal edilen ve yenilenmesine karar verilen muhtarlık ve azalık seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti.

Sivas'ta muhtarlık seçimleri, System.String[]
Sivas'ta 31 Mart'ta iptal edilen ve yenilenmesine karar verilen muhtarlık ve azalık seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti.
Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar seçilen Vedat Susuz'un sabıka kaydının çıkması gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilen muhtarlık seçiminin yenilenmesine karar verilmişti.
Turan Korkmaz, Akif Baykal, Necmettin Açıkalın ve Selahattin Dağ'ın aday olduğu muhtarlık seçimlerinde 4 Eylül Ortaokulu'nda 2 bin 175 seçmen için 7 sandıkta oy kullanma işlemi sürüyor.
Bu arada, ilçelerden Divriği'de Kale ve Kültür, Suşehri'nde Yeni, Gürün'de Hacılar mahalleleri, merkeze bağlı Gümüşdere ve Kumyurt ile Hafik'in Bayramtepe köylerinde muhtarlık, Akyurt, Akpınar, Yıldızeli'nin Danişment, Akıncılar'ın Abdurrahman, Divriği'nin Kaledibi ve Gözecik, Suşehri'nin Balkara köylerinde de aza seçimleri yeniden yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:45 Kaynak: AA
Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 ilçe ve bir beldede halk yeniden sandık başında! Keskin'de kavga çıktı Af değil ceza indirimi! Cezaevinden 100 bin kişi çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Samsun'daki tesisi, CHP'li başkan kapattı İstanbul Havalimanı'nı Mayıs ayında 5,2 milyon yolcu kullandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 13:28:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta muhtarlık seçimleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]