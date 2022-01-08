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Sivas'ta Muzaffer Sarısözen'i anma konseri düzenlendi - Son Dakika

Sivas'ta Muzaffer Sarısözen'i anma konseri düzenlendi

08.01.2022 12:22
Sivas'ta Muzaffer Sarısözen'i anma konseri düzenlendi

Derlemeleriyle Türk Halk Müziği'ne büyük katkı sunan "Yurttan Sesler" korosunun kurucusu Muzaffer Sarısözen, vefatının 59. yılında memleketi Sivas'ta anıldı.

Derlemeleriyle Türk Halk Müziği'ne büyük katkı sunan "Yurttan Sesler" korosunun kurucusu Muzaffer Sarısözen, vefatının 59. yılında memleketi Sivas'ta anıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Muzaffer Sarısözen'i anma etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro, Muzaffer Sarısözen'in Sivas ve çeşitli bölgelerden derlediği türküleri seslendirdi.

Konseri AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, Kültür ve Turizm İl Müdürü Teoman Karaca, öğrenciler ve müzikseverler izledi.

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Muzaffer Sarısözen, Türk Halk Müziği, Turizm, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta Muzaffer Sarısözen'i anma konseri düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta Muzaffer Sarısözen'i anma konseri düzenlendi - Son Dakika
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