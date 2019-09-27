Son Dakika Haberleri: Sivas'ta müzelere yoğun ilgi
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Sivas'ta müzelere yoğun ilgi

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin "Kültürel Miras İstatistikleri"ni açıkladı.

Sivas'ta müzelere yoğun ilgi, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin "Kültürel Miras İstatistikleri"ni açıkladı. İstatistiklere göre 2017'de Sivas'ta bulunan müzeleri 5 bin 558 kişi ziyaret ederken 2018 yılında bu sayı 23 bin 364 kişiye yükseldi.


TÜİK, 2018 sonu itibariyle Sivas'ta müzelerde bulunan eser sayısını ise 13 bin 561 olarak açıkladı. 13 bin 561 eserin 2 bin 784'ünü arkeolojik materyal, 3 bin 329'unu etnografik materyal, 7 bin 31'ini sikke, 176'sını tablet, 239'unu mühür ve mühür baskısı, 2'sini de arşiv dokümanları oluşturdu.


TÜİK, istatistiki bölge birimleri sınıflamasına göre müzelerde bulunan taşınmaz kültür varlık sayılarını da açıkladı. Sivas'ta 2018 sonu itibariyle müzelerde bulunan 710 taşınmaz kültür varlığının 338'i sivil mimarlık örneği, 154'ü dinsel, 104'ü kültürel, 54'ü idari, 3'ü askeri, 10'u endüstriyel ve ticari, 33'ü mezarlık, 2'si şehitlik, 2'si anıt ve abide, 10'u da kalıntıdan oluştu. - SİVAS

Türkiye İstatistik Kurumu, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:31 Kaynak: İHA
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