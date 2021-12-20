Sivas'ta narkotik operasyonlar devam ediyor - Son Dakika

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan Narkotik Sokak Operasyonları kapsamında bol miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken çeşitli suçlardan 17 şahsa işlem yapıldı.

Sivas Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik uygulama ve operasyonlar yapıldı. Son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda, 23.73 gram metamfetamin, 40.48 gram esrar, 19 adet sentetik ecza hap, 1,87 gram sentetik Bonzai, 1 adet hassas terazi, 3 adet narkotik madde kullanma aparatı ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda yakalanan 16 şahsa çeşitli suçlardan işlem yapılırken 1 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan 6 bin 909 TL para cezası uygulanarak, şahsın ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu. - SİVAS