Sivas'ta narkotik operasyonları - Son Dakika

Sivas'ta narkotik operasyonları

Sivas'ta gerçekleştirilen Narkotik operasyonlarında 11 şahıs hakkında işlem yapıldı, 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sivas'ta gerçekleştirilen Narkotik operasyonlarında 11 şahıs hakkında işlem yapıldı, 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sivas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirilmeye devam ediyor. Son 7 gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 6,45 gram gram toz esrar,134,65 gram plaka esrar ve 1,67 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 11 şüpheli şahıs yakalandı, şüpheli şahıslardan 1 tanesi sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - SİVAS

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 15:30 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta narkotik operasyonları - Son Dakika
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Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 918 yeni vaka tespit edildi
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