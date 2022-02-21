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Sivas'ta narkotik operasyonları: 15 kişi yakalandı - Son Dakika

Sivas'ta narkotik operasyonları: 15 kişi yakalandı

21.02.2022 14:29
Sivas'ta narkotik operasyonları: 15 kişi yakalandı

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan Narkotik sokak operasyonları kapsamında 15 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan Narkotik sokak operasyonları kapsamında 15 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

Sivas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 3.84 gram metamfetamin, 2.33 gram sentetik kannabinoid, 14 adet sentetik ecza hap, 1 adet narkotik madde kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonlarda çeşitli suçlardan 14 şahıs yakalanırken 2'si çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan 1 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan 9 bin 410 TL idari para cezası uygulanarak ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu. - SİVAS

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Narkotik, Polis, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta narkotik operasyonları: 15 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta narkotik operasyonları: 15 kişi yakalandı - Son Dakika
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