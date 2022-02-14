Üye Girişi
Son dakika haberleri | Narkotik operasyonları, 25 şahıs yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Narkotik operasyonları, 25 şahıs yakalandı

14.02.2022 11:59
Son dakika haberleri | Narkotik operasyonları, 25 şahıs yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Sivas'ta polis ekiplerince yapılan Narkotik Sokak operasyonlarında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 25 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan Narkotik Sokak operasyonlarında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 25 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak operasyonlar gerçekleştirildi. Son 14 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 28.60 gram metamfetamin,0.38 gram skunk, 22.57 gram Bonzai, 6 adet sentetik ecza hap, 4 adet narkotik madde kullanma aparatı, 1 adet tabanca ve 11 adet fişek ele geçirildi. Olaylarla ilgili 25 şüpheli şahıs hakkında idari işlem yapılırken 2 şahıs çıkarıldığı adli mercilerle tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 2 şahsa ise Uyuşturucu veya Uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan 18 bin 820 TL idari para cezası uygulanıp ehliyetlerine 5 yıl süre ile el konuldu. Öte yandan Kangal ve Divriği ilçelerinde yapılan çalışmalarda ise 2 şahıs yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

(Demet Karakuş/ İHA)

Son dakika haberleri | Narkotik operasyonları, 25 şahıs yakalandı
Son dakika haberleri | Narkotik operasyonları, 25 şahıs yakalandı
Son dakika haberleri | Narkotik operasyonları, 25 şahıs yakalandı
Son dakika haberleri | Narkotik operasyonları, 25 şahıs yakalandı
Son dakika haberleri | Narkotik operasyonları, 25 şahıs yakalandı
Son dakika haberleri | Narkotik operasyonları, 25 şahıs yakalandı
Son dakika haberleri | Narkotik operasyonları, 25 şahıs yakalandı

YORUMLAR
500

Uyuşturucu, Narkotik, Polis, Sivas, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Narkotik operasyonları, 25 şahıs yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:45 Milyoner'de yarışmacı ilk soruda elendi! Herkes doğru cevabı biliyordu
12:43 Son dakika: OGS kaldırıldı, ücretler HGS üzerinden tahsil edilecek
12:42 Arabada cinsel ilişkiye girdiği sırada genç kızı boğarak öldürdü, cinayeti karısına itiraf etti
12:29 Ekonomik kriz de aşk! Benzin 15,20 olunca paketleyip sevgilisine hediye etti
12:19 Nafaka dekontuna 'haram olsun' yazdı! Mahkeme tazminat cezasına hükmetti
12:15 Merkez Bankası: 21 Şubat itibariyle FAST sisteminde işlem limiti 5 bin TL'ye yükseltiliyor
12:12 6'lı zirveden notlar! En esprili kimdi, en çok kim konuştu, kim tarih anlattı, kim ekonomi konuştu?
11:57 Vicdansızlığın bu kadarı! Köpekleri canlı canlı timsah dolu göle attılar
11:50 Feyza Aktan gözünü influencerlığa dikti! Her paylaşım için 5-25 bin TL istiyor
11:49 49'luk Defne Samyeli'den gövde gösterisi! Kasığına kadar açılan yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 13:05:41. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Narkotik operasyonları, 25 şahıs yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement