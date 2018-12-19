Sivas'ta Narkotik Sokak Operasyonları
1 saat önce
Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 31,35 gram esrar, 2 adet ecstasy hap ve 2,48 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Sivas
'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 31,35 gram esrar, 2 adet ecstasy hap ve 2,48 gram skunk maddesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 31,35 gram esrar maddesi, 2 adet ecstasy hap, 2,48 gram skunk maddesi ele geçirildi. Çalışmalarda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerde 2'si ifadelerin ardından serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise hakkında işlem yapılması için ilgili birime teslim edildi. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:55 Kaynak: İHA
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