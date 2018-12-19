Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Narkotik Sokak Operasyonları

Sivas'ta Narkotik Sokak Operasyonları

1 saat önce

Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 31,35 gram esrar, 2 adet ecstasy hap ve 2,48 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Sivas'ta Narkotik Sokak Operasyonları, System.String[]
Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 31,35 gram esrar, 2 adet ecstasy hap ve 2,48 gram skunk maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 31,35 gram esrar maddesi, 2 adet ecstasy hap, 2,48 gram skunk maddesi ele geçirildi. Çalışmalarda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerde 2'si ifadelerin ardından serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise hakkında işlem yapılması için ilgili birime teslim edildi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:55 Kaynak: İHA

Polis, Sivas, 3. Sayfa
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