Son Dakika Haberleri: Sivas'ta narkotik sokak operasyonları
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Sivas'ta narkotik sokak operasyonları

24 dakika önce

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 1,45 gram metamfetamin ve 21 gram esrar ele geçirildi.

Sivas'ta narkotik sokak operasyonları, System.String[]

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 1,45 gram metamfetamin ve 21 gram esrar ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Son 7 gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 1,45 gram metamfetamin ve 21 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 4'ü ise işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:52 Kaynak: AA
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