Son Dakika Haberleri: Sivas'ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi
Son Dakika Güncel Sivas'ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas'ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

8 saat önce

Sivas'ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendiSİVAS'ın Zara ilçesinde, nesli tükenmekte olan vaşak, ağzındaki avıyla birlikte görüntülendi.

Sivas'ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

SİVAS'ın Zara ilçesinde, nesli tükenmekte olan vaşak, ağzındaki avıyla birlikte görüntülendi.

İlçede yaşayan Cengiz Oğuzhan, Kızılırmak'ta, oğlu Arda Oğuzhan ile balık tutarken nesli tükenmekte olan bir vaşağın avladığı tavşanla kayalıklarda gezindiğini fark etti. Vaşağı görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Oğuzhan, o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Vaşak bir süre sonra ağzında taşıdığı avıyla birlikte gözden kayboldu.

Sivas'ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:46 Kaynak: DHA
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