Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Nevruz Coşkusu

Sivas'ta Nevruz Coşkusu

2 saat önce

Sivas'ta baharın müjdeleyicisi Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

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Sivas'ta baharın müjdeleyicisi Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Nevruz kutlamaları Sivas kent meydanında bulunan Atatürk Etnografya Müzesi bahçesinde yapıldı. Kutlamalara Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Program halk oyunu gösterilerin sergilenmesi ve il protokolünün yumurta tokuşturması ile devam etti. Daha sonra il protokolü örs üzerinde çekiçle demir döverek Nevruz ateşini yaktı. Yakılan Nevruz ateşinin üzerinden protokol üyeleri ve vatandaşlar atladı. Okçuluk ekibinin gösterisinin ardından il protokolü de ok atışı yaptı. Kutlamalar Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılan Nevruz pilavının protokol üyeleri tarafından vatandaşlara dağıtılması ve Orman İşletme Müdürlüğünce düzenlenen fidan dağıtımı ile devam etti. Kutlamalar son olarak ise "Spor Sivas Projesi" kapsamında düzenlenen bisiklet yarışını ile sona erdi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:52 Kaynak: İHA

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