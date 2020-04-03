Sivas'ta Nisan ayında kar sürprizi - Son Dakika

Sivas'ta Nisan ayında kar sürprizi
6 saat önce
Sivas'ta Nisan ayında kar sürprizi Sivas'ın Gürün ilçesinde Nisan ayında yağan kar yağışı şaşırttı Sivas'ın Gürün ilçesinde Nisan ayında yağan kar yağışı şaşırttı Sivas'a uzaklığı 136 kilometre olan Gürün ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Sivas'ta Nisan ayında kar sürprizi
Sivas'ın Gürün ilçesinde Nisan ayında yağan kar yağışı şaşırttı
SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde Nisan ayında yağan kar yağışı şaşırttı
Sivas'a uzaklığı 136 kilometre olan Gürün ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Nisan ayında yağan kar yağışı vatandaşları bir hayli şaşırttı. Çiçek açan bazı meyve ağaçları kar altında kaldı. Öte yandan ilçeye bağlı Yazyurdu, Mazıkıran ve Osmandede mevkilerinde de etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürürken sürücülere zor anlar yaşattı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 07:41 Kaynak: İHA
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