Sivas'ta Nisan'da trafik kazaları 3 can aldı - Son Dakika
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Sivas'ta Nisan'da trafik kazaları 3 can aldı

10.05.2022 15:09
Sivas'ta Nisan'da trafik kazaları 3 can aldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Nisan ayında Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının istatistiklerini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Nisan ayında Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Sivas'ta Nisan ayında 120 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi öldü, 212 kişi de yaralandı. Sivas'ta Nisan ayında meydana gelen maddi hasarlı kaza sayısı ise 117 olarak açıklandı.

Kentte bu yılın ilk 4 ayında 373 ölümlü-yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucu 7 kişi hayatını kaybederken 767 kişi ise yaralandı. Sivas'ta Ocak-Nisan döneminde meydana gelen maddi hasarlı kaza sayısı da 555 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye, Sivas, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta Nisan'da trafik kazaları 3 can aldı - Son Dakika


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