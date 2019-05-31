Son Dakika Haberleri: Sivas'ta nöbetçi fırınlar belli oldu
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Sivas'ta nöbetçi fırınlar belli oldu

1 saat önce

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bayramda çalışacak nöbetçi fırınları belirledi.

Sivas'ta nöbetçi fırınlar belli oldu, System.String[]
Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bayramda çalışacak nöbetçi fırınları belirledi.
Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bayramın birinci günü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 39'uncu Sokak'taki Gülertaş Ekmek, Gültepe Mahallesi Toptan Ticaret Merkezi 27. Blok'taki Altınbaşak Ekmek, bayramın ikinci günü Diriliş Mahallesi Şeyh Şamil Caddesindeki Kardeşler Ekmek, Gültepe Mahallesi Lale Sokak'taki Yılmaz Demir Ekmek, bayramın üçüncü gününde ise Fatih Mahallesi Ulubatlı Caddesindeki Fatih Ekmek ve Selçuklu Mahallesi Menekşe Sokak'taki Hedef Ekmek açık olacak.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:59 Kaynak: AA
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