Sivas'ta nöbetçi fırınlar belli oldu

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
bayramda çalışacak nöbetçi fırınları belirledi.
Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bayramın birinci günü Mehmet Akif Ersoy
Mahallesi 39'uncu Sokak'taki Gülertaş Ekmek, Gültepe
Mahallesi Toptan Ticaret Merkezi 27. Blok'taki Altınbaşak
Ekmek, bayramın ikinci günü Diriliş Mahallesi Şeyh Şamil
Caddesindeki Kardeşler Ekmek, Gültepe Mahallesi Lale Sokak'taki Yılmaz Demir Ekmek, bayramın üçüncü gününde ise Fatih Mahallesi
Ulubatlı Caddesindeki Fatih Ekmek ve Selçuklu
Mahallesi Menekşe Sokak'taki Hedef Ekmek açık olacak.