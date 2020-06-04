Sivas'ta normalleşme sürecinde ilk uçak seferi yapıldı - Son Dakika

Sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak uçaktan inen yolcuların ateşleri ölçüldü.

Sivas'a ilk sefer Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirildi. İstanbul'dan 162 yolcusuyla kalkan uçak, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi. Uçak, pistte "su takı" töreniyle karşılandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle 28 Mart'ta durdurulan uçak seferleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun öngörüleri doğrultusunda hazırlanan "uçulabilir sertifikası" almaya hak kazanmasıyla bugün yeniden başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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