Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Numune Hastanesine direkt otobüs seferleri başladı
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Sivas'ta Numune Hastanesine direkt otobüs seferleri başladı

1 saat önce

Sivas'ta, şehrin 10 farklı bölgesinden Numune Hastanesi'ne direkt otobüs seferleri düzenlemeye başladı.

Sivas'ta Numune Hastanesine direkt otobüs seferleri başladı, System.String[]

Sivas'ta, şehrin 10 farklı bölgesinden Numune Hastanesi'ne direkt otobüs seferleri düzenlemeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, hastane arkasında oluşturulan toplanma merkezini ziyaret ederek Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şaban Yalman, Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Yasin Arslan ve Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık ile yeni sistem hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bilgin, burada yaptığı açıklamada, vatandaşların doğrudan hastaneye ulaşma talebini çözüme kavuşturmak için ilgili birimlerle görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Nüfus yoğunluğu olan bölgelerden 58-N kodlu otobüse binen vatandaşların direkt Numune Hastanesinin önüne gelebileceklerini aktaran Bilgin, "Amacımız hem mevcut sistemi korumak hem de bu sistemdeki sefer sayılarını artırarak direkt hastaneye ulaşımı sağlamak. Hemşehrilerimizin alışması noktasında biraz zaman gerekli olabilir. Diğer seferler normal güzergahına devam edecekler, bunlara ilave olarak nüfus yoğunluğuna göre direkt hastaneye seferler düzenlenecek. Dönüşlerde yine hastanenin önünden devam edecek. İsteyenler arka kısımdan da binebilecek." ifadelerini kullandı.

Yeni sistemin hem vatandaş hem de halk otobüsleri kooperatifinin memnuniyetini sağlayacağını belirten Bilgin, "İnşallah bu yeni uygulama ile hastaneye ulaşım sorunu ortadan kalkacaktır. Asıl olan hizmet kalitesini artırmaktır. " açıklamasını yaptı.

Nüfus yoğunluğu göz önüne alınarak direkt hastaneye gidecek olan hatlar şöyle;

"Şirinevler- Kümbet, Kümbet-Şirinevler, Aydoğan-Cumartesi Pazarı, Yumurtatepe, Karşıyaka, Yiğitler-Kılavuz, Yiğitler-Gülyurt, Esentepe-Cumartesi Pazarı-Bülbüller, Çiçekli-Esentepe ve Alibaba-Mevlana."

Numune Hastanesi, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:02 Kaynak: AA
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